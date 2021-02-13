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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Заснеженную дорогу никто не чистил: в оккупированном Крыму столкнулись 32 автомобиля

В оккупированном Крыму в субботу, 13 февраля, в масштабном ДТП столкнулись 32 автомобиля.

Заснеженную дорогу никто не чистил: в оккупированном Крыму столкнулись 32 автомобиля

Авария произошла неподалеку от Симферополя на трассе 35А-002. В сети появилось видео ДТП в Крыму.

На месте происшествия находятся десятки людей, большинство их автомобилей вылетели за проезжую часть. На видео заметно, что дорогу сильно замело снегом.

Вероятно, причиной ДТП стало ухудшение погодных условий.

Пользователи соцсетей сделали выводы, что тот участок дороги с начала непогоды никто и не чистил.

Отмечается, что в результате ДТП в Крыму погибших нет, однако немало водителей и пассажиров получили травмы, а большинство машин серьезно помяты.

 

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