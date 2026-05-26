Во время разбора завалов на крыше Национального музея Чернобыль в Киеве обнаружили часть ракеты, которая попала в здание. Сейчас специалисты работают над ее идентификацией.

Об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских операторов Ярослав Емельяненко.

Остаток ракеты на крыше музея Чернобыль: что известно

Он уточнил, что на месте попадания продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Сейчас смотрят

Коммунальные службы и спасатели продолжают разбирать завалы, эвакуировать поврежденные автомобили и демонтировать поврежденные элементы крыши.

Самой важной находкой стал крупный остаток ракеты, который обнаружили на крыше музея.

— Остаток достаточно большой, на нем есть серийные номера, взрывотехники уже отработали, но в конечном итоге удастся установить тип ракеты, и тогда мы будем знать больше подробностей относительно того, что на самом деле произошло, — отметил он.

Емельяненко также сообщил, что район вокруг музея уже открыли для прохода и проезда. Однако опасные участки остаются огражденными.

Музей Чернобыль пострадал в результате атаки РФ

В ночь на 24 мая во время массированной атаки РФ по Киеву ракета попала в здание Национального музея Чернобыль на Подоле.

В результате удара произошел пожар, были повреждены крыша и часть стены одного из выставочных залов.

Существенные повреждения получила и обновленная экспозиция музея, которую открыли всего месяц назад после реставрации.

Часть артефактов удалось спасти, однако некоторые экспонаты были повреждены или уничтожены.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.