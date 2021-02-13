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Факти / Надзвичайні події
Наташа Тарчевська |

Засніжену дорогу ніхто не чистив: в окупованому Криму зіткнулося 32 автомобілі

В окупованому Криму в суботу, 13 лютого, у масштабній ДТП зіткнулося 32 автомобілі.

Засніжену дорогу ніхто не чистив: в окупованому Криму зіткнулося 32 автомобілі

Аварія сталася неподалік Сімферополя на трасі 35А-002. У мережі з’явилося відео ДТП в Криму.

На місці пригоди перебувають десятки людей, більшість їхніх автівок вилетіли за проїжджу частину. На відео помітно, що дорогу сильно замело снігом.

Ймовірно, причиною ДТП стало погіршення погодніх умов.

Користувачі соцмереж зробили висновки, що ту ділянку дороги з початку негоди ніхто і не чистив.

Зазначається, що внаслідок ДТП в Криму загиблих немає, однак чимало водіїв та пасажирів отримали травми, а більшість машин серйозно пом’яті.

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