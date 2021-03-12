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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

На Ивано-Франковщине от коронавируса умерла 32-летняя беременная женщина

В Ивано-Франковской области от осложнений из-за коронавируса умерла беременная 32-летняя помощник судьи Виктория Лоза.

Вікторія Лоза

О смерти женщины сообщили в Хозяйственном суде Ивано-Франковской области, где работала женщина.

— Коварная короновирусная инфекция Covid-19 остановила сердце молодой женщины на 33 году жизни. Невозможно осознать эту страшную новость. Искренне сопереживаем и скорбим с родными и близкими Виктории и просим Всевышнего дать им сил пережить это горе. Вечная светлая память нашей коллеге, — говорится в сообщении суда в Facebook.

Женщина умерла вместе с нерожденным ребенком.

За последние сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали 695 случаев новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в этой области обнаружили почти 71 тыс. инфицированных.

Ситуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области продолжает быть сложной, в регионе переполнены больницы, где оказывают помощь больным.

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По словам заместителя главы Минздрава Ирина Садовьяк, Ивано-Франковская область возглавляет рейтинг по количеству пациентов, находящихся на лечении в стационаре. Для работы задействовано 30 больниц, которые работают с коронавирусом.

Источник: Хозяйственный суд Ивано-Франковской области

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