PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

На Івано-Франківщині від коронавірусу померла 32-річна вагітна жінка

В Івано-Франківській області від ускладнень через коронавірус померла вагітна 32-річна помічник судді Вікторія Лоза.

Вікторія Лоза

Про смерть жінки повідомили у Господарському суді Івано-Франківської області, де працювала жінка.

— Підступна короновірусна інфекція Covid-19 зупинила серце молодої жінки на 33 році життя. Неможливо усвідомити цю страшну звістку. Щиро співпереживаємо та сумуємо з рідними та близькими Вікторії та просимо Всевишнього дати їм сил пережити це горе. Вічна світла пам’ять нашій колезі, – йдеться у повідомленні суду у Facebook.

Жінка померла разом з ненародженою дитиною.

За останню добу на Івано-Франківщині зафіксували 695 випадків нових випадків зараження коронавірусом. За весь період пандемії в цій області виявили майже 71 тис. інфікованих.

Ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області продовжує бути складною, у регіоні переповнені лікарні, де надають допомогу хворим.

Читайте
Найвища смертність з початку пандемії: мер Івано-Франківська просить ОДА про допомогу

За словами заступника очільника МОЗ Ірина Садов’як, Івано-Франківська область очолює рейтинг за кількістю пацієнтів, що перебувають на лікуванні у стаціонарі. Для роботи задіяно 30 лікарень, які працюють з коронавірусом.

Джерело: Господарський суд Івано-Франківської області

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору