На Івано-Франківщині від коронавірусу померла 32-річна вагітна жінка

В Івано-Франківській області від ускладнень через коронавірус померла вагітна 32-річна помічник судді Вікторія Лоза.

Про смерть жінки повідомили у Господарському суді Івано-Франківської області, де працювала жінка.

— Підступна короновірусна інфекція Covid-19 зупинила серце молодої жінки на 33 році життя. Неможливо усвідомити цю страшну звістку. Щиро співпереживаємо та сумуємо з рідними та близькими Вікторії та просимо Всевишнього дати їм сил пережити це горе. Вічна світла пам’ять нашій колезі, – йдеться у повідомленні суду у Facebook.

Жінка померла разом з ненародженою дитиною.

За останню добу на Івано-Франківщині зафіксували 695 випадків нових випадків зараження коронавірусом. За весь період пандемії в цій області виявили майже 71 тис. інфікованих.

Ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області продовжує бути складною, у регіоні переповнені лікарні, де надають допомогу хворим.

За словами заступника очільника МОЗ Ірина Садов’як, Івано-Франківська область очолює рейтинг за кількістю пацієнтів, що перебувають на лікуванні у стаціонарі. Для роботи задіяно 30 лікарень, які працюють з коронавірусом.

Джерело: Господарський суд Івано-Франківської області