У Чернігові неповнолітній хлопець потрапив до реанімації. Лікарі діагностували в учня десятого класу отруєння невідомою речовиною. Попередня причина госпіталізації – передозування синтетичним канабісом.

Хлопця без свідомості забрали до лікарні з будинку дідуся, куди він пішов з дому. Наразі його життю нічого не загрожує. Правоохоронці з’ясовують, де підліток отримав наркотичну речовину.

За фактом отруєння дитини відкрито кримінальне провадження за ст. 166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Батьки хлопчика можуть отримати покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі від двох до п’яти років.

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Отруєння наркотиком у школі

У Кривому Розі підліток отруївся наркотиком у школі. Неповнолітній прямо у стінах навчального закладу спробував наркотичну речовину снюс.

Його госпіталізували в одну з реанімацій міста.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура