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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Стрелял в земляков: на Харьковщине СБУ задержала боевика “ЛНР

Служба безопасности Украины задержала боевика так называемой ЛНР на территории Харьковской области. Гражданин Украины по собственной инициативе вступил в ряды незаконных вооруженных формирований и воевал против бойцов ВСУ.

СБУ затримання бойовика "ЛНР"

Украинец был членом “народного ополчения Донбасса”. Он запугивал мирных жителей Луганской области. Во время нападения на позиции украинской армии он получил ранения, после чего проходил лечение на территории РФ.

Фигурант дела ожидал получить паспорт гражданина РФ, но вместо этого отбыл тюремное наказание за наркотики. После тюрьмы он вернулся в Украину. Во время обысков в его доме сотрудники СБУ обнаружили гранаты.

Правоохранители открыли два уголовных производства — относительно незаконного обращения с боеприпасами и участия в террористической организации.

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Украинский завод финансировал “ЛНР”

СБУ накануне объявила в розыск бывшего руководителя вагоностроительного завода, что на Луганщине. Предприятие с начала военных действий поставляло продукцию на территорию РФ.

Часть денег шла на финансирование так называемой ЛНР.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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