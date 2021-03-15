Прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору вагоностроительного завода в Луганской области. Мужчину обвиняют в финансировании так называемой ЛНР.
Следствием установлено, что Стахановский вагоностроительный завод, который от начала военных действий находится под контролем российских боевиков, реализовывал продукцию на территории Луганщины и Российской Федерации.
Грузовые железнодорожные вагоны транспортировали в Россию через неконтролируемые пункты пропуска. Налоги от проданных товаров направлялись на финансирование “Луганской народной республики”. За 2017-2019 годы сумма составила более 500 тыс. грн.
Бывшего руководителя предприятия объявили в розыск.
Задержание российского наемника
В январе Служба безопасности задержала гражданина Украины, который служил в рядах незаконных вооруженных формирований оккупантов.
Житель Луганской области был членом так называемой МГБ ЛНР и работал на пункте пропуска. Правоохранители нашли его в Одессе.