Прокуратура сообщила о подозрении бывшему директору вагоностроительного завода в Луганской области. Мужчину обвиняют в финансировании так называемой ЛНР.

Следствием установлено, что Стахановский вагоностроительный завод, который от начала военных действий находится под контролем российских боевиков, реализовывал продукцию на территории Луганщины и Российской Федерации.

Грузовые железнодорожные вагоны транспортировали в Россию через неконтролируемые пункты пропуска. Налоги от проданных товаров направлялись на финансирование “Луганской народной республики”. За 2017-2019 годы сумма составила более 500 тыс. грн.

Бывшего руководителя предприятия объявили в розыск.

Задержание российского наемника

В январе Служба безопасности задержала гражданина Украины, который служил в рядах незаконных вооруженных формирований оккупантов.

Житель Луганской области был членом так называемой МГБ ЛНР и работал на пункте пропуска. Правоохранители нашли его в Одессе.