PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Стріляв у земляків: на Харківщині СБУ затримала бойовика “ЛНР”

Служба безпеки України затримала бойовика так званої ЛНР на території Харківської області. Громадянин України за власної ініціативи вступив до лав незаконних збройних формувань та воював проти бійців ЗСУ.

СБУ затримання бойовика "ЛНР"

Українець був членом “народного ополчення Донбасу”. Він залякував мирних жителів Луганської області. Під час нападу на позиції української армії він отримав поранення, після чого проходив лікування на території РФ.

Фігурант справи очікував отримати паспорт громадянина РФ, але натомість відбув тюремне покарання за наркотики. Після в’язниці він повернувся до України. Під час обшуків у його будинку співробітники СБУ виявили гранати.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження – щодо незаконного поводження з бойовими припасами та участі в терористичній організації.

Читайте
Реактивні снаряди і більше 30 кг вибухівки: на Луганщині знайшли схрони бойовиків

Український завод фінансував “ЛНР”

СБУ напередодні оголосила в розшук колишнього керівника вагонобудівного заводу, що на Луганщині. Підприємство з початку воєнних дій постачало продукцію на територію РФ.

Частина коштів йшла на фінансування так званої ЛНР.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка