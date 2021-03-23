Служба безпеки України затримала бойовика так званої ЛНР на території Харківської області. Громадянин України за власної ініціативи вступив до лав незаконних збройних формувань та воював проти бійців ЗСУ.

Українець був членом “народного ополчення Донбасу”. Він залякував мирних жителів Луганської області. Під час нападу на позиції української армії він отримав поранення, після чого проходив лікування на території РФ.

Фігурант справи очікував отримати паспорт громадянина РФ, але натомість відбув тюремне покарання за наркотики. Після в’язниці він повернувся до України. Під час обшуків у його будинку співробітники СБУ виявили гранати.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження – щодо незаконного поводження з бойовими припасами та участі в терористичній організації.

Український завод фінансував “ЛНР”

СБУ напередодні оголосила в розшук колишнього керівника вагонобудівного заводу, що на Луганщині. Підприємство з початку воєнних дій постачало продукцію на територію РФ.

Частина коштів йшла на фінансування так званої ЛНР.