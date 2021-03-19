На территории Луганской области СБУ обнаружила сразу три тайника боевиков так называемой ЛНР.

Вероятно, боеприпасы принадлежат вражеской диверсионно-разведывательной группе, участники которой причастны к подрыву двух мостов в поселках Подгоровка и Евсуг в июле 2014 года.

Среди изъятого — более 30 кг взрывчатых веществ и боевые элементы реактивной системы залпового огня Смерч.

Село Терновое Старобельского района

Тайник обнаружили в лесополосе. Сотрудники СБУ изъяли 7 боевых элементов реактивной системы Смерч, содержащие почти 10 кг гексогена, а также 12 гранат РГД-5 и Ф-1.

По предварительным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований после обстрела позиций сил антитеррористической операции в 2014 году.

Село Кринички Старобельского района

Из тайника изъяли:

20 кг тротила;

взрыватель;

гранатомет РПГ-22;

5 боевых гранат;

3 гранатометных выстрела;

более 200 патронов.

Рубежное

Из тайника сотрудники СБУ изъяли:

6 противотанковых гранат РПГ-26;

9 тротиловых шашек общим весом 2 кг

3 противопехотные мины МОН-50;

43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами;

1 упаковку пластида;

капсюль-детонаторы;

осветительные ракеты.



















Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков / 5 фотографий

Все средства поражения были уничтожены. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, организовавших схроны боеприпасов.