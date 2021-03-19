Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков

На территории Луганской области СБУ обнаружила сразу три тайника боевиков так называемой ЛНР.
Вероятно, боеприпасы принадлежат вражеской диверсионно-разведывательной группе, участники которой причастны к подрыву двух мостов в поселках Подгоровка и Евсуг в июле 2014 года.
Среди изъятого — более 30 кг взрывчатых веществ и боевые элементы реактивной системы залпового огня Смерч.
Село Терновое Старобельского района
Тайник обнаружили в лесополосе. Сотрудники СБУ изъяли 7 боевых элементов реактивной системы Смерч, содержащие почти 10 кг гексогена, а также 12 гранат РГД-5 и Ф-1.
По предварительным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований после обстрела позиций сил антитеррористической операции в 2014 году.
Село Кринички Старобельского района
Из тайника изъяли:
- 20 кг тротила;
- взрыватель;
- гранатомет РПГ-22;
- 5 боевых гранат;
- 3 гранатометных выстрела;
- более 200 патронов.
Рубежное
Из тайника сотрудники СБУ изъяли:
- 6 противотанковых гранат РПГ-26;
- 9 тротиловых шашек общим весом 2 кг
- 3 противопехотные мины МОН-50;
- 43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 1 упаковку пластида;
- капсюль-детонаторы;
- осветительные ракеты.
Все средства поражения были уничтожены. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, организовавших схроны боеприпасов.