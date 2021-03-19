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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков

На территории Луганской области СБУ обнаружила сразу три тайника боевиков так называемой ЛНР.

Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков

Вероятно, боеприпасы принадлежат вражеской диверсионно-разведывательной группе, участники которой причастны к подрыву двух мостов в поселках Подгоровка и Евсуг в июле 2014 года.

Среди изъятого — более 30 кг взрывчатых веществ и боевые элементы реактивной системы залпового огня Смерч.

Село Терновое Старобельского района

Тайник обнаружили в лесополосе. Сотрудники СБУ изъяли 7 боевых элементов реактивной системы Смерч, содержащие почти 10 кг гексогена, а также 12 гранат РГД-5 и Ф-1.

По предварительным данным, схрон оборудовали участники незаконных вооруженных формирований после обстрела позиций сил антитеррористической операции в 2014 году.

Село Кринички Старобельского района

Из тайника изъяли:

  • 20 кг тротила;
  • взрыватель;
  • гранатомет РПГ-22;
  • 5 боевых гранат;
  • 3 гранатометных выстрела;
  • более 200 патронов.
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Из тайника сотрудники СБУ изъяли:

  • 6 противотанковых гранат РПГ-26;
  • 9 тротиловых шашек общим весом 2 кг
  • 3 противопехотные мины МОН-50;
  • 43 гранаты РКГ, Ф-1 и РГД-5 с запалами;
  • 1 упаковку пластида;
  • капсюль-детонаторы;
  • осветительные ракеты.
  • Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков
  • Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков
  • Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков
  • Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков
  • Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков
  • Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков
  • Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков
  • Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков
  • Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков
  • Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков
Реактивные снаряды и более 30 кг взрывчатки: на Луганщине нашли тайники боевиков / 5 фотографий

Все средства поражения были уничтожены. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению и привлечению к ответственности лиц, организовавших схроны боеприпасов.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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