В поселке Ивановка Одесской области мужчина на глазах у 19-летнего сына из ружья застрелил собственную жену, а потом выстрелил себе в голову. 40-летняя женщина умерла по дороге в больницу, а вот убийцу удалось спасти.

В тот вечер пара принимала дома гостей, а после застолья у хозяина дома вроде что-то вселилось. Односельчане не могут поверить в смерть 40-летней Татьяны — супруги казалось образцовыми. Они вместе воспитывали четверых детей, женщина занималась маникюром, а мужчина обрабатывал паи.

Однако идеальная жизнь было только маской. Местные говорят, что Андрей так ревновал свою возлюбленную, что иногда даже распускал руки. Особенно агрессивным становился, когда выпьет.

Сейчас мужчина лежит в реанимации. Он сможет кушать и дышать только через специальные трубки. Но даже в таком состоянии, после реабилитации, Андрея все равно будут судить за убийство жены. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

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