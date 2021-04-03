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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Свидетелем стал сын: на Одесщине мужчина убил жену, а затем прострелил себе голову

В поселке Ивановка Одесской области мужчина на глазах у 19-летнего сына из ружья застрелил собственную жену, а потом выстрелил себе в голову. 40-летняя женщина умерла по дороге в больницу, а вот убийцу удалось спасти.

Свидетелем стал сын: на Одесщине мужчина убил жену, а затем прострелил себе голову

В тот вечер пара принимала дома гостей, а после застолья у хозяина дома вроде что-то вселилось. Односельчане не могут поверить в смерть 40-летней Татьяны — супруги казалось образцовыми. Они вместе воспитывали четверых детей, женщина занималась маникюром, а мужчина обрабатывал паи.

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Однако идеальная жизнь было только маской. Местные говорят, что Андрей так ревновал свою возлюбленную, что иногда даже распускал руки. Особенно агрессивным становился, когда выпьет.

Сейчас мужчина лежит в реанимации. Он сможет кушать и дышать только через специальные трубки. Но даже в таком состоянии, после реабилитации, Андрея все равно будут судить за убийство жены. Ему грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Убийство несовершеннолетнего в Павлограде

В Днепропетровской области 42-летний мужчина убил 16-летнего парня. Между жителями Павлограда произошел конфликт на улице.

Старший мужчина ударил подростка ножом в грудь — от полученных травм он скончался. Это произошло на глазах у друга погибшего.

Источник: Надзвичайні новини

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