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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Поссорились на улице: в Павлограде 42-летний мужчина убил подростка

В городе Павлоград Днепропетровской области 42-летний мужчина из-за ссоры убил несовершеннолетнего парня.

вбивство, ніж, нож, убийство

Вечером 30 марта на улице Заводской между жителями города возник конфликт, в результате которого 16-летний парень получил ножевое ранение. В результате полученных травм он погиб на месте.

Свидетелем трагедии стал друг потерпевшего, именно он позвал на помощь правоохранителей и указал на убийцу.

Полиция задержала 42-летнего мужчину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Одесской области мужчина убил соседку

В Одесской области психически неуравновешенный мужчина зарубил топором свою соседку. Женщина спокойно раскрашивала забор, когда односельчанин напал на нее.

После совершенного 48-летний мужчина выбросил одежду и орудие убийства в колодец.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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