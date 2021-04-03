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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Свідком став син: на Одещині чоловік вбив дружину, а потім прострелив собі голову

У селищі Іванівка Одеської області чоловік на очах у 19-річного сина з рушниці застрелив власну дружину, а потім вистрілив собі в голову. 40-річна жінка померла дорогою до лікарні, а ось вбивцю вдалося врятувати.

Свідком став син: на Одещині чоловік вбив дружину, а потім прострелив собі голову

Того фатального вечора пара приймала вдома гостей, а після застілля у хазяїна будинку щось ніби вселилося. Односельці не можуть повірити у смерть 40-річної Тетяни – подружжя здавалося зразковим. Вони разом виховували чотирьох дітей, жінка займалася манікюром, а чоловік обробляв паї.

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Однак ідеальне життя було лише маскою. Місцеві подейкують, що Андрій так ревнував свою кохану, що іноді навіть розпускав руки. Особливо агресивним ставав, коли вип’є.

Зараз чоловік лежить в реанімації. Він зможе їсти та дихати тільки через спеціальні трубки. Але навіть у такому стані, після реабілітації, Андрія все одно судитимуть за убивство дружини. Йому загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Вбивство неповнолітнього у Павлограді

У Дніпропетровській області 42-річний чоловік вбив 16-річного хлопця. Між жителями Павлограда стався конфлікт на вулиці.

Старший чоловік вдарив підлітка ножем у груди – від отриманих травм він помер. Це сталося на очах у друга загиблого.

Джерело: Надзвичайні новини

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