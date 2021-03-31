Стала известна предварительная причина убийства во Львове 19-летней студентки Дарьи Косенок, с которой жестоко расправился парень.

В полиции задержанный признался, что лишил девушку жизни на почве ревности.

За несколько дней до трагедии пара сняла квартиру посуточно. В разгар очередного скандала 19-летний парень схватил нож и набросился на свою девушку.

Судмедэксперты подтвердили наличие девяти ножевых ранений грудной клетки. Потерпевшая от полученных травм скончалась в считанные минуты.

Следователи уже установили, что горе-ревнивец не планировал признаваться в убийстве, а наоборот хотел уйти от ответственности.

— Он даже продлил аренду квартиры, однако почему-то забыл перечислить средства хозяйке, — говорится в сообщении оперативников.

Выяснилось, что парень познакомился с Дарьей в соцсетях два года назад. Пара скрывала свои отношения, поэтому никто из подружек не знал об избраннике девушки.

Дария училась на втором курсе филологического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Девушка изучала персидский язык и была одной из самых успешных студенток на курсе.

19-летний убийца девушки находится в СИЗО, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. За содеянное парню грозит 15 лет тюрьмы.

Убийство студентки во Львове

О том, что во Львове нашли убитой студентку, стало известно позавчера. Об исчезновении Дарьи Косенок сообщила мать, которая не могла дозвониться к дочери.

Вскоре в полицию обратилась хозяйка квартиры, которую девушка снимала вместе со своим парнем. Именно она нашла труп студентки.

Никаких следов преступного проникновения в помещение не обнаружили, поэтому все подозрения пали на 19-летнего парня, который встречался с погибшей.