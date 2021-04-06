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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Святошинском районе Киева улицу залило кипятком

В Киеве улицу Авиаконструктора Антонова, что в Святошинском районе столицы, залило кипятком.

залило окропом вулицю Антонова

Причиной затопления улицы стал прорыв трубы.

Стоит отметить, что автомобили почти беспрепятственно двигаются частью дороги, которая залита водой.

Пешеходная зона улицы Авиаконструктора Антонова не является затопленной.

В Харькове залило водой платформу метро

В январе этого года в Харькове на станции метро Победа прорвало водопроводную трубу. Из-за этого произошло протекание воды на балкон станции, а затем на платформу.

Сотрудники метро оперативно перекрыли воду и убрали остатки влаги с платформы.

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