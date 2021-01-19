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Факты / Украина
Марія Степанюк |

В Харькове из-за прорыва трубы залило водой платформу метро

В Харькове на станции метро Победа прорвало водопроводную трубу. Из-за этого произошло протекание воды на балкон станции, а затем на платформу.

По информации КП Харьковский метрополитен, инцидент произошел в 11.00, но на график движения поездов это не повлияло.

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Сотрудники метро оперативно перекрыли воду, убрали остатки влаги с платформы и приступили к устранению неисправности.

В одном из местных Telegramканалов опубликовали короткое видео, на котором видно, как струя воды льется на платформу.

В Харькове мужчина “заминировал” газопровод

В Харькове мужчина, страдающий психическими расстройствами, угрожал взорвать газопровод, ведущий в город.

Вечером 16 января 49-летний харьковчанин позвонил в диспетчерскую службу ДСНС и сообщил о таком намерении.

Правоохранители проверили информацию и оперативно его нашли. На момент прибытия полиции мужчина находился в неадекватном состоянии.

Источник: КП Харьковский метрополитен

Фото: КП Харьковский метрополитен

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