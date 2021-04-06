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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

У Солом’янському районі Києва вулицю залило окропом

У Києві вулицю Авіаконструктора Антонова, що у Солом’янському районі столиці, залило окропом.

залило окропом вулицю Антонова

Причиною затоплення вулиці став прорив труби.

Варто відзначити, що автомобілі майже безперешкодно рухаються частиною дороги, що залита водою.

Пішохідна зона вулиці Авіаконструктора Антонова не є затопленою.

У Харкові залило водою платформу метро

У січні цього року у Харкові на станції метро Перемога прорвало водопровідну трубу. Через це відбулося протікання води на балкон станції, а потім на платформу.

Співробітники метро оперативно перекрили воду та прибрали залишки вологи з платформи.

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