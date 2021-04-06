У Києві вулицю Авіаконструктора Антонова, що у Солом’янському районі столиці, залило окропом.

Причиною затоплення вулиці став прорив труби.

Варто відзначити, що автомобілі майже безперешкодно рухаються частиною дороги, що залита водою.

Пішохідна зона вулиці Авіаконструктора Антонова не є затопленою.

У Харкові залило водою платформу метро

У січні цього року у Харкові на станції метро Перемога прорвало водопровідну трубу. Через це відбулося протікання води на балкон станції, а потім на платформу.

Співробітники метро оперативно перекрили воду та прибрали залишки вологи з платформи.