У Києві судитимуть водія, який 30 жовтня 2020 року спричинив смертельну аварію біля Майдану Незалежності. Внаслідок ДТП загинули дві жінки.

Київська міська прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт щодо громадянина, який був за кермом автомобіля Land Rover Discovery (ч. 3 ст. 286 КК України). Слідство встановило, що у чоловіка були проблеми зі здоров’ям і він знав, що воно може погіршитися.

Крім того, його випадок входив до переліку захворювань і вад, за яких людина не допускається до керування транспортними засобами.

Винуватцю смертельної ДТП може загрожувати позбавлення волі від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Смертельна ДТП на Майдані – що відомо

Смертельна ДТП на Майдані сталася 30 жовтня 2020 року. 66-річний Юрій Назаренко на автомобілі Land Rover Discovery виїхав на пішохідну смугу поблизу Майдану Незалежності.

Водій в’їхав у припарковане авто, а потім на некерованому транспортному засобі наїхав на двох жінок 1941 та 1990 року народження.

Вони загинули на місці. Крім того, внаслідок аварії постраждали ще троє людей.