Противотанковые управляемые ракеты, мины, снаряды, гранаты, взрывчатка, патроны различного калибра, автоматы, пистолеты и ружья — это все изъяли во время обысков у шести участников преступной группы, которая наладила сбыт оружия с территории проведения Операции объединенных сил.

Банда действовала в Днепропетровской области на протяжении 2020-2021 годов, а незаконно вывезенное с фронта оружие сбывала еще и в соседней Запорожской. Оружие передавали из рук в руки или отправляли по почте.

Задержали торговцев оружием во время сбыта автомата АКСУ-74 при силовой поддержке спецподразделений КОРД и полиции особого назначения, с привлечением взрывотехников и кинологов.

Дома у фигурантов и в транспортных средствах, которые им принадлежат, кроме боеприпасов, изъяли также 400 тыс. грн и около $8 тыс.

Участникам банды объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УКУ — Сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Двоих из подозреваемых уже задержали. Всем грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.















Банда торговцев оружием вывозила боеприпасы и взрывчатку из зоны ООС / 4 фотографии

Крупнейший арсенал оружия за время войны на Донбассе

В конце апреля в Донецкой и Днепропетровской областях нашли крупнейший арсенал незаконного оружия с начала боевых действий на востоке Украины.

Здесь были снаряды, мины, гранаты, а также БМП, бронетранспортер и даже противотанковая пушка МТ-12 Рапира.