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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

4 кг взрывчатки и детонаторы: на Ровенщине нашли арсенал оружия

Житель Ровенской области, имевший судимости за тяжкие преступления, оборудовал на чердаке заброшенного дома в одном из поселков Острожского района тайник с оружием и взрывчаткой.

Арсенал зброї

Сотрудники СБУ изъяли из тайника реактивную противотанковую гранату РПГ, взрывчатое вещество аммонал (почти 4 кг), пластид (до 200 г), девять электродетонаторов и семь капсульных детонаторов, пистолет с патронами калибра 9 мм и более 1 тыс. патронов различного калибра. Все это направили на экспертизу.

Рецидивист планировал продать взрывчатку и оружие представителям криминальных кругов.

Открыто производство по ч. 1 ст. 263 УКУ — Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следственные действия продолжаются, проверяется информация о переправке изъятого оружия из района проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

  • Арсенал зброї
  • Арсенал зброї
  • Арсенал зброї
  • Арсенал зброї
  • Арсенал зброї
  • Арсенал зброї
4 кг взрывчатки и детонаторы: на Ровенщине нашли арсенал оружия / 3 фотографии
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В помещении президиума Национальной академии аграрных наук Украины в Киеве в ноябре 2020 года обнаружили арсенал оружия и взрывчатку.

Среди изъятого — четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и много патронов к автоматическому оружию

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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