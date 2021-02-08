Житель Ровенской области, имевший судимости за тяжкие преступления, оборудовал на чердаке заброшенного дома в одном из поселков Острожского района тайник с оружием и взрывчаткой.

Сотрудники СБУ изъяли из тайника реактивную противотанковую гранату РПГ, взрывчатое вещество аммонал (почти 4 кг), пластид (до 200 г), девять электродетонаторов и семь капсульных детонаторов, пистолет с патронами калибра 9 мм и более 1 тыс. патронов различного калибра. Все это направили на экспертизу.

Рецидивист планировал продать взрывчатку и оружие представителям криминальных кругов.

Открыто производство по ч. 1 ст. 263 УКУ — Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Следственные действия продолжаются, проверяется информация о переправке изъятого оружия из района проведения Операции объединенных сил на Донбассе.











4 кг взрывчатки и детонаторы: на Ровенщине нашли арсенал оружия / 3 фотографии

В помещении президиума Национальной академии аграрных наук Украины в Киеве в ноябре 2020 года обнаружили арсенал оружия и взрывчатку.

Среди изъятого — четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и много патронов к автоматическому оружию