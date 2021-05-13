Протитанкові керовані ракети, міни, снаряди, гранати, вибухівка, набої різного калібру, автомати, пістолети та рушниці – це все вилучили під час обшуків у шістьох учасників злочинної групи, яка налагодила збут зброї з території проведення Операції об’єднаних сил.

Банда діяла у Дніпропетровській області упродовж 2020-2021 років, а незаконно вивезену з фронту зброю збувала ще у сусідній Запорізькій. Зброю передавали із рук в руки або ж відправляли поштою.

Затримали торгівців зброєю під час збуту автомата АКСУ-74 за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та поліції особливого призначення, із залученням вибухотехніків та кінологів.

Вдома у фігурантів та у транспортних засобах, які їм належать, окрім боєприпасів, вилучили також 400 тис. грн і близько $8 тис.

Учасникам банди оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ – Збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Двох з підозрюваних вже затримали. Усім загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.















Банда торгівців зброєю вивозила боєприпаси та вибухівку із зони ООС / 4 фотографии

Найбільший арсенал зброї за час війни на Донбасі

Наприкінці квітня в Донецькій і Дніпропетровській областях знайшли найбільший арсенал незаконної зброї з початку бойових дій на сході України.

Тут були снаряди, міни, гранати, а також БМП, бронетранспортер і навіть протитанкова гармата МТ-12 Рапіра.