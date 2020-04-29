29 апреля силовики военной прокуратуры Донецкой и Днепропетровской областей нашли крупнейший арсенал незаконного оружия с начала боевых действий на востоке Украины.

Такую информацию опубликовали на сайте Офиса генпрокурора.

В разных локациях областей было обнаружено сотни снарядов, тысячи мин, гранат и патронов.

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В Украине обнаружили крупнейший арсенал оружия за время войны на Донбассе / 7 фотографий

После детального осмотра арсенала удалось распознать:

боевую машину пехоты БМП-2К;

бронетранспортер БТР-70;

100 мм противотанковую пушку МТ-12 Рапира;

два 120 мм миномета 2Б1 и 82 мм миномет Василек;

14,5 мм противотанковое ружье Дегтярева, две 30 мм автоматические резьбовые артиллерийские орудия 2А42;

63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 Фагот, две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет;

30 мм станковый автоматический гранатомет АГС-17;

25 автоматов АК различных калибров и систем, 5,45 мм ручной пулемет РПК, два 7,62 мм пулемета Максим, два 7,62-мм пулемета ПКТ, 12,7 мм пулемет ДШК;

5 гранатометов РПГ-7, 5 подствольных гранатометов;

три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм, 9 мм пистолет АПС.

— В рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины, продолжаются обыск и следственные (розыскные) действия, направленные на установление происхождения указанного вооружения и причастных лиц, принимаются меры по назначению судебных экспертиз и обеспечения безопасного хранения обнаруженного имущества, — говорится в сообщении.

Напомним, 24 апреля в Донецкой области обнаружили еще один арсенал оружия. Тайник был размещен на территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе.