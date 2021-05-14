В центре Ровно мужчина выхватил ящик для денег из рук священника. По дороге он пытался разбить емкость, чтобы достать содержимое.
Злоумышленника задержали жители города и вызвали правоохранителей.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что живет в лесу и не имеет денег.
Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
Живет в лесу без денег: в Ровно мужчина пытался обокрасть священника / 5 фотографий
Ограбление магазинов в Киеве
13 мая в Киеве недалеко от станции метро Харьковская пенсионер с ножом пытался ограбить два магазина.
Сначала мужчина ворвался в один из небольших магазинов и забрал из кассы около 2 тыс. грн.
В следующей торговой точке ограблению помешал кассир.
Подробнее об ограблении магазинов в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ITV
Фото: ITV