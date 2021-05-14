В центре Ровно мужчина выхватил ящик для денег из рук священника. По дороге он пытался разбить емкость, чтобы достать содержимое.

Злоумышленника задержали жители города и вызвали правоохранителей.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что живет в лесу и не имеет денег.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняют полицейские.



















Живет в лесу без денег: в Ровно мужчина пытался обокрасть священника / 5 фотографий

Ограбление магазинов в Киеве

13 мая в Киеве недалеко от станции метро Харьковская пенсионер с ножом пытался ограбить два магазина.

Сначала мужчина ворвался в один из небольших магазинов и забрал из кассы около 2 тыс. грн.

В следующей торговой точке ограблению помешал кассир.

Подробнее об ограблении магазинов в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ITV

Фото: ITV