У центрі Рівного чоловік вихопив скриньку для грошей із рук священика. Дорогою він намагався розбити ящик, щоб дістати кошти.

Зловмисника затримали жителі міста та викликали правоохоронців.

Свій вчинок чоловік пояснив тим, що живе в лісі та не має грошей.

Наразі обставини події з’ясовують поліцейські.



















Живе в лісі без грошей: у Рівному чоловік намагався обікрасти священика / 5 фотографий

Пограбування магазинів у Києві

13 травня в Києві неподалік станції метро Харківська пенсіонер із ножем намагався пограбувати два магазини.

Спочатку чоловік увірвався до одного з невеликих магазинів та забрав з каси близько 2 тис. грн.

У наступній торговельній точці пограбуванню завадив касир.

Детальніше про пограбування магазинів у Києві читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ITV

Фото: ITV