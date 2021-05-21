В Донецкой области арестовали мужчину, который убил свою жену на глазах у 13-летнего сына. У супругов есть трое детей.

Инцидент произошел 20 мая около 22.00 в городе Дружковка. Супруги поссорились после совместного распития алкоголя.

— Спрятавшись от мужчины во дворе, женщина пыталась пообщаться по телефону со своим знакомым. Мужчина увидел это и на почве ревности нанес ей многочисленные удары руками и ногами по всему телу, после чего несколько раз ударил кирпичом по голове. От полученных тяжких телесных повреждений 34-летняя потерпевшая скончалась на месте. Свидетелем события стал 13-летний сын супругов, — сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Позже сын сообщил об инциденте правоохранителям.

Сейчас 45-летнего мужчину арестовали. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

Застрелил жену на глазах у сына

Ранее в Одесской области мужчина на глазах у 19-летнего сына из ружья застрелил собственную жену, а потом выстрелил себе в голову. 40-летняя женщина умерла по дороге в больницу, а вот убийцу удалось спасти.

Источник: Прокуратура Донецкой области