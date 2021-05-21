У Донецькій області заарештували чоловіка, який вбив свою дружину на очах у 13-річного сина. У подружжя є троє дітей.

Інцидент стався 20 травня близько 22.00 в місті Дружківка. Подружжя посварилося після спільного розпивання алкоголю.

– Сховавшись від чоловіка на подвір’ї, жінка намагалась поспілкуватися телефоном зі своїм знайомим. Чоловік побачив це та на ґрунті ревнощів завдав їй численних ударів руками і ногами по усьому тілу, після чого кілька разів вдарив цеглиною по голові, – повідомили в прокуратурі Донецької області.

Пізніше син повідомив про інцидент правоохоронцям.

Читайте Проткнув легені ножем: на Львівщині чоловік вбив 50-річну дружину

Зараз 45-річного чоловіка заарештували. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Йому загрожує до 15 років в’язниці. Досудове розслідування триває.

Застрелив дружину на очах у сина

Раніше в Одеській області чоловік на очах у 19-річного сина з рушниці застрелив власну дружину, а потім вистрілив собі в голову. 40-річна жінка померла по дорозі до лікарні, а ось вбивцю вдалося врятувати.

Джерело: Прокуратура Донецької області