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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Вбив дружину на очах у сина: в Донецькій області заарештували чоловіка

наручники

У Донецькій області заарештували чоловіка, який вбив свою дружину на очах у 13-річного сина. У подружжя є троє дітей. 

Інцидент стався 20 травня близько 22.00 в місті Дружківка. Подружжя посварилося після спільного розпивання алкоголю. 

– Сховавшись від чоловіка на подвір’ї, жінка намагалась поспілкуватися телефоном зі своїм знайомим. Чоловік побачив це та на ґрунті ревнощів завдав їй численних ударів руками і ногами по усьому тілу, після чого кілька разів вдарив цеглиною по голові, – повідомили в прокуратурі Донецької області. 

Пізніше син повідомив про інцидент правоохоронцям. 

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Зараз 45-річного чоловіка заарештували. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Йому загрожує до 15 років в’язниці. Досудове розслідування триває.

Застрелив дружину на очах у сина 

Раніше в Одеській області чоловік на очах у 19-річного сина з рушниці застрелив власну дружину, а потім вистрілив собі в голову. 40-річна жінка померла по дорозі до лікарні, а ось вбивцю вдалося врятувати.

Джерело: Прокуратура Донецької області

Фото: Dreamstime

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