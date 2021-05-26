В Кривом Роге полицейские задержали 17-летнего парня по подозрению в поджоге 21-летней девушки. Пара жила вместе.

Полицейские получили сообщение об инциденте 26 мая около 16.10. Спасатели сообщили, что в одной из квартир многоэтажки по ул. Соборности горит девушка.

— По предварительной информации, во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Девушка с телесными повреждениями была доставлена в больницу, — сообщили в полиции.

На поиски парня бросился личный состав криминальной полиции и дополнительные патрули, были перекрыты вокзалы и автовокзалы. Вскоре его разыскали и задержали. В ходе обысков у него изъяли оружие.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по ст. 15, ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Продолжается следствие.

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