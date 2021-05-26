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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив вагітну дівчину

У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив вагітну дівчину

У Кривому Розі поліцейські затримали 17-річного хлопця за підозрою в підпалі 21-річної дівчини. Пара жила разом. 

Поліцейські отримали повідомлення про інцидент 26 травня близько 16.10. Рятувальники повідомили, що в одній з квартир багатоповерхівки на вул. Соборності горить дівчина. 

– За попередньою інформацією, під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку і підпалив, після чого зник з місця події. Дівчина з тілесними ушкодженнями була доставлена в лікарню, – повідомили в поліції. 

На пошуки хлопця кинувся особовий склад кримінальної поліції та додаткові патрулі, були перекриті вокзали та автовокзали. Незабаром його розшукали та затримали. У ході обшуків у нього вилучили зброю. 

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Вагітна жінка загинула в ДТП

Раніше в Рівненській області в ДТП загинула 25-річна вагітна жінка.

Чоловік віз її до пологового будинку. Але під час руху автомобіль пари Honda на швидкості вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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