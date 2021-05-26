У Кривому Розі поліцейські затримали 17-річного хлопця за підозрою в підпалі 21-річної дівчини. Пара жила разом.

Поліцейські отримали повідомлення про інцидент 26 травня близько 16.10. Рятувальники повідомили, що в одній з квартир багатоповерхівки на вул. Соборності горить дівчина.

– За попередньою інформацією, під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку і підпалив, після чого зник з місця події. Дівчина з тілесними ушкодженнями була доставлена в лікарню, – повідомили в поліції.

На пошуки хлопця кинувся особовий склад кримінальної поліції та додаткові патрулі, були перекриті вокзали та автовокзали. Незабаром його розшукали та затримали. У ході обшуків у нього вилучили зброю.

Зараз вирішується питання про відкриття провадження за ст. 15, ст. 115 (замах на вбивство) КК України. Триває слідство.

Вагітна жінка загинула в ДТП

Раніше в Рівненській області в ДТП загинула 25-річна вагітна жінка.

Чоловік віз її до пологового будинку. Але під час руху автомобіль пари Honda на швидкості вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з Volkswagen.