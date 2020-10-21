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Факты / Происшествия

Ехали в роддом: в Ровенской области в ДТП погибла беременная женщина

В Ровенской области произошло смертельное ДТП, во время которого погибла 25-летняя беременная женщина.

Муж вез ее в роддом. Но во время движения автомобиль пары Honda на скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

В результате столкновения беременна и ребенок, который вскоре должен был появиться на свет, погибли.

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Мужчина попал в больницу с травмами.

В Volkswagen также находились супруги. Они оба сейчас в реанимации.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

ДТП в Украине

В 2020 году в Украине зафиксировали увеличение количества ДТП.

Согласно статистике, в январе-сентябре этого года зарегистрировали более 118,8 тыс. аварий. Этот показатель на 3,3% больше, чем в 2019-м.

В то же время возглавляют антирейтинг Киев, Одесская и Киевская области.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pexels

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