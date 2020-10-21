В Ровенской области произошло смертельное ДТП, во время которого погибла 25-летняя беременная женщина.
Муж вез ее в роддом. Но во время движения автомобиль пары Honda на скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.
В результате столкновения беременна и ребенок, который вскоре должен был появиться на свет, погибли.
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Мужчина попал в больницу с травмами.
В Volkswagen также находились супруги. Они оба сейчас в реанимации.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
ДТП в Украине
В 2020 году в Украине зафиксировали увеличение количества ДТП.
Согласно статистике, в январе-сентябре этого года зарегистрировали более 118,8 тыс. аварий. Этот показатель на 3,3% больше, чем в 2019-м.
В то же время возглавляют антирейтинг Киев, Одесская и Киевская области.