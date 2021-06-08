Знал, что несовершеннолетняя, и занимался сексом: на Николаевщине будут судить 19-летнего парня

На Николаевщине будут судить 19-летнего парня за сексуальные отношения с несовершеннолетней девочкой. О том, что ей еще нет 16 лет, он знал, однако продолжал заниматься с ней сексом.

По данным правоохранителей, житель Врадиевского района 29 декабря 2019 года, находясь в доме несовершеннолетней в селе Лукановка Кривоозерского района, для удовлетворения своей половой страсти намеренно вступил в половые сношения с несовершеннолетней.

Продолжая свои преступные действия, в январе 2021 года парень снова совершил в отношении девочки противоправные действия сексуального характера.

Действия юноши квалифицировали по ч. 1 ст. 155 УК (природные половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенные совершеннолетним лицом).

Теперь парню грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы до пяти лет.

Изнасилование на Сумщине

Недавно в Кролевце задержали 28-летнего мужчину, который хотел изнасиловать семилетнего мальчика.

Так, зайдя в подъезд за мальчиком, нападающий прижал его к стене, закрыл рот рукой и начал снимать штаны, касаясь интимных мест.

Вместе с полицией педофила нашел отец пострадавшего ребенка.

Источник: Николаевская облпрокуратура