Зґвалтування в Сумській області: в Кролевці затримали педофіла (ФОТО)

У Кролевці Сумської області затримали 28-річного чоловіка, який хотів зґвалтувати семирічного хлопчика.

Разом із поліцією педофіла знайшов батько постраждалої дитини.

З’ясувалося, що 28-річний чоловік зустрів хлопчика в магазині, а коли він попрямував додому, пішов за ним.

Зайшовши до під’їзду за хлопчиком, нападник прижав його до стіни, затулив рота рукою і почав знімати штани, торкаючись інтимних місць.

Семирічний хлопчик зумів вчасно вирватися з рук педофіла і втекти. У поліції підтвердили, що нападник вже відбував покарання у в’язниці за злочини, пов’язані з крадіжками.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до восьми років.

Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Слідство у справі триває.

Зґвалтування школярки у Кролевці

Наприкінці березня у Кролевці стався схожий випадок – 19-річний раніше судимий хлопець накинувся на школярку і хотів її зґвалтувати прямо на вулиці.

Крики дівчинки про допомогу почула жінка, яка проходила повз. Тим часом нападник повалив школярку на землю і намагався стягнути з неї джинси.

Коли хлопець зрозумів, що їх побачили, швидко втік. Вже за декілька годин нападника доставили до відділку, і школярка його впізнала.

Характерним було те, що молодий хлопець був у брудному одязі та весь в крові. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Фото: Департамент карного розшуку