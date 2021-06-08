Знав, що неповнолітня, і займався сексом: на Миколаївщині судитимуть 19-річного хлопця

На Миколаївщині судитимуть 19-річного хлопця за сексуальні стосунки з неповнолітньою дівчиною. Про те, що їй ще немає 16 років, він знав, однак продовжував займатися з нею сексом.

За даними правоохоронців, житель Врадіївського району 29 грудня 2019 року, перебуваючи у домі неповнолітньої в селі Луканівка Кривоозерського району, задля задоволення своєї статевої пристрасті навмисно вступив у статеві зносини із неповнолітньою.

Продовжуючи свої злочинні дії, у січні 2021 року хлопець знову скоїв стосовно дівчинки протиправні дії сексуального характеру.

Дії юнака кваліфікували за ч. 1 ст. 155 ККУ (природні статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою).

Тепер хлопцеві загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до п’яти років.

Зґвалтування на Сумщині

Нещодавно у Кролевці затримали 28-річного чоловіка, який хотів зґвалтувати семирічного хлопчика.

Так, зайшовши до під’їзду за хлопчиком, нападник прижав його до стіни, затулив рота рукою і почав знімати штани, торкаючись інтимних місць.

Разом із поліцією педофіла знайшов батько постраждалої дитини.

Джерело: Миколаївська облпрокуратура