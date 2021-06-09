В Черное море упал истребитель ВВС Болгарии

Истребитель ВВС Болгарии МиГ-29 потерпел крушение во время учебных полетов над Черным морем. Маневры проходили в рамках тренировок Шабла 21.

По предварительным данным болгарского Минобороны, связь с пилотом была потеряна ночью 8 июня, во вторник.

Сейчас проводится поисково-спасательная операция в акватории Черного моря.

— Немедленно начали поисково-спасательную операцию, которая до сих пор продолжается. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС, — сообщили в ведомстве.

На место происшествия выехал министр обороны Болгарии. Учения после инцидента прекратили.

МиГ-29 — это советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Сейчас на вооружении ВВС Болгарии находятся 12 таких истребителей МиГ-29А и четыре — МиГ-29УБ. Они требуют регулярного контроля технического состояния и продления ресурса.

Источник: BTV

Фото: Соварон Седьмой