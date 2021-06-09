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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Чорне море впав винищувач ВПС Болгарії

У Чорне море впав винищувач ВПС Болгарії

Винищувач ВПС Болгарії МіГ-29 зазнав аварії під час навчальних польотів над Чорним морем. Маневри проходили в рамках тренувань Шабла 21.

За попередніми даними болгарського Міноборони, зв’язок із пілотом був втрачений вночі 8 червня, у вівторок.

Наразі проводиться пошуково-рятувальна операція в акваторії Чорного моря.

– Негайно розпочали пошуково-рятувальну операцію, яка досі триває. У ній беруть участь сили та засоби ВМС, прикордонної поліції і ВПС, – повідомили у відомстві.

На місце події виїхав міністр оборони Болгарії. Самі навчання після інциденту припинили.

МіГ-29 – це радянський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Нині на озброєнні ВПС Болгарії знаходяться 12 таких винищувачів МіГ-29А і чотири – МіГ-29УБ. Вони вимагають регулярного контролю технічного стану та продовження ресурсу.

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Тренування у Чорному морі

У травні Військово-морські сили ЗС України, берегова охорона США та морська охорона Держприкордонслужби України провели спільні тренування PASSEX в акваторії Чорного моря.

Мета тренувань: посилення безпеки у Чорному морі та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів України і США.

Джерело: BTV

Фото: Соварон Седьмой

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