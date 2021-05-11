Військово-морські сили ЗС України, берегова охорона США та морська охорона Держприкордонслужби України провели спільні тренування типу PASSEX в акваторії Чорного моря.

Мета тренувань: посилення безпеки у Чорному морі та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів України і США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп за стандартами та процедурами, ухваленими державами-членами та партнерами НАТО.

‒ Це дуже дієвий інструмент, який наближає український флот до стандартів Північноатлантичного альянсу, — зазначив командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

У тренуваннях були задіяні: патрульний катер типу Айленд Старобільськ, гелікоптер Мі-14 ВМС ЗС України, патрульний катер берегової охорони США Hamilton та флагман Морської охорони ДПС України корабель Григорій Куроп’ятников.

Екіпажі суден відпрацювали елементи з тактичного маневрування, сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, відбиття ударів засобів повітряного нападу противника тощо.



















У Чорному морі провели спільні тренування ВМС України та берегової охорони США / 5 фотографий

Також американські моряки після завершення тренувань провели показове заняття із різноманітних тематик на борту катера Hamilton.

Фрегат берегової охорони США USCGC Hamilton зайшов в Одеський порт 10 травня.

Перш ніж зайти у Чорне море, фрегат завершив навчання із есмінцем США USS Roosevelt в Егейському морі.