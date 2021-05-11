У Чорному морі провели спільні тренування ВМС України та берегової охорони США

Військово-морські сили ЗС України, берегова охорона США та морська охорона Держприкордонслужби України провели спільні тренування типу PASSEX в акваторії Чорного моря.
Мета тренувань: посилення безпеки у Чорному морі та підвищення взаємосумісності екіпажів кораблів України і США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп за стандартами та процедурами, ухваленими державами-членами та партнерами НАТО.
‒ Це дуже дієвий інструмент, який наближає український флот до стандартів Північноатлантичного альянсу, — зазначив командувач ВМС ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
У тренуваннях були задіяні: патрульний катер типу Айленд Старобільськ, гелікоптер Мі-14 ВМС ЗС України, патрульний катер берегової охорони США Hamilton та флагман Морської охорони ДПС України корабель Григорій Куроп’ятников.
Екіпажі суден відпрацювали елементи з тактичного маневрування, сигналовиробництва з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, відбиття ударів засобів повітряного нападу противника тощо.
Також американські моряки після завершення тренувань провели показове заняття із різноманітних тематик на борту катера Hamilton.
Фрегат берегової охорони США USCGC Hamilton зайшов в Одеський порт 10 травня.
Перш ніж зайти у Чорне море, фрегат завершив навчання із есмінцем США USS Roosevelt в Егейському морі.