Мужчину, которого задержали из-за взрыва Белогородке, и который, по информации полиции, пытался скрыть таким образом убийство, поместили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в социальной сети Facebook.

Полковник полиции отметил, что погибшему 47-летнему мужчине перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.

Правоохранители установили личность, которую сейчас, по словам Небытова, обоснованно подозревают в совершении убийства. По данным полиции, мужчина убил жителя дома и поджег его труп вместе с квартирой.

Он отметил, что правонарушитель — моряк 1978 года рождения, который проживал рядом. Мужчина имеет семью, которая живет в Севастополе.

Сейчас злоумышленника задержали правоохранители и поместили в изолятор временного содержания. Мужчину подозревают по двум статьям — за умышленное убийство и уничтожение имущества общеопасным способом. Расследование продолжается.

Взрыв в Белогородке произошел 21 июня — в результате огонь распространился в жилом доме. От пожара пострадали восемь человек. Двоих из них госпитализировали в больницы, в их числе один ребенок 2008 года рождения.

Фото: Андрей Небытов