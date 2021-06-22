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Юлія Захарченко |

Трижды ударил ножом в грудь и перерезал горло: подробности убийства в Белогородке

Трижды ударил ножом в грудь и перерезал горло: подробности убийства в Белогородке

Мужчину, которого задержали из-за взрыва Белогородке, и который, по информации полиции, пытался скрыть таким образом убийство, поместили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в социальной сети Facebook.

Полковник полиции отметил, что погибшему 47-летнему мужчине перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.

Правоохранители установили личность, которую сейчас, по словам Небытова, обоснованно подозревают в совершении убийства. По данным полиции, мужчина убил жителя дома и поджег его труп вместе с квартирой.

Он отметил, что правонарушитель — моряк 1978 года рождения, который проживал рядом. Мужчина имеет семью, которая живет в Севастополе.

Сейчас злоумышленника задержали правоохранители и поместили в изолятор временного содержания. Мужчину подозревают по двум статьям — за умышленное убийство и уничтожение имущества общеопасным способом. Расследование продолжается.

Взрыв в Белогородке произошел 21 июня — в результате огонь распространился в жилом доме. От пожара пострадали восемь человек. Двоих из них госпитализировали в больницы, в их числе один ребенок 2008 года рождения.

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Фото: Андрей Небытов

Фото: ГСЧС

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