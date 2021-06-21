Пожар в Белогородке: подробности пожара

В селе Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв в квартире на третьем этаже.

В результате взрыва вспыхнул огонь. Пожар распространился на четвертый и пятый этажи, а также верхний конструктивный элемент крыши.

Под Киевом произошел взрыв в жилом доме: есть погибший и пострадавшие / 8 фотографий

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, разрушений несущих конструкций нет, однако в одной из квартир разрушены окна.

Двух человек госпитализировали, среди них один ребенок 2008 года рождения. Также пострадали шесть человек, которые отказались от госпитализации после осмотра врачей.

На месте пожара в доме спасатели обнаружили погибшее лицо, ориентировочно мужского пола. Бойцы ДСНС эвакуировали около 40 человек из помещений.

От Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на тушение пожара привлекли 53 человек личного состава и 12 единиц техники.