Причиной взрыва в селе Белогородка Киевской области было убийство. По предварительным данным, мужчина убил жителя дома, а затем поджег его труп вместе с квартирой, чтобы избежать наказания. На теле пострадавшего нашли ножевые ранения, ему вырезали сердце и часть легких.

Подозреваемый арестован. Об этом сообщила полиция Киевской области, впоследствии версию в эфире телеканала Украина 24 подтвердил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Действительно, ситуация очень смущает. Человек был убит, действительно ножом, было вырезано сердце.

По словам Геращенко, пока эксперты проверяют, не совершал ли преступление вероятный убийца под воздействием наркотиков или алкоголя.

Предварительно, задержанный является моряком дальнего плавания 1978 года, правоохранители открыли два уголовных производства — по факту умышленного убийства и уничтожение имущества общего пользования.

Антон Геращенко заявил, что ему может грозить пожизненное заключение. Также он рассказал, что ответственность за повреждение домов в результате взрыва в Белогородке будет нести подозреваемый. То есть, средства на возмещение должны взыскать с него. Также в исключительных случаях можно взять деньги из резервных фондов.

Взрыв в Белогородке произошел на третьем этаже многоквартирного дома 21 июня. После этого возник пожар, спасатели нашли тело мужчины 1974 года рождения.

Восемь человек пострадали, в том числе несовершеннолетний ребенок. Ранее в ГСЧС заявляли, что причиной взрыва мог быть как газ, так и взрывоопасные предметы.

На трагедию отреагировал президент Украины — он выразил соболезнования и призвал выяснить причину взрыва.