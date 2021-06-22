Чоловіка, якого затримали через вибух Білогородці, та який, за інформацією поліції, намагався приховати таким чином вбивство, помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Полковник поліції зазначив, що загиблому 47-річному чоловіку перерізали горло, тричі ударили ножем у груди, а також вирізали серце та частину легень.

Правоохоронці встановили особу, яку наразі, за словами Нєбитова, обґрунтовано підозрюють у скоєнні вбивства. За даними поліції, чоловік вбив мешканця будинку та підпалив його труп разом із квартирою.

Він зазначив, що правопорушник – моряк 1978 року народження, який проживав поруч. Чоловік має родину, що мешкає у Севастополі.

Наразі зловмисника затримали правоохоронці та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіка підозрюють за двома статтями – за умисне вбивство та знищення майна загальнонебезпечним способом. Розслідування триває.

Вибух у Білогородці стався 21 червня – у результаті вогонь розповсюдився у житловому будинку. Через пожежу постраждало восьмеро людей. Двох із них госпіталізували до лікарень, серед них одна дитина 2008 року народження.

Фото: Андрій Нєбитов