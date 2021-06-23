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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

Поисковые работы под завалами в Одесской области продолжаются и ночью — ДСНС

Поисковые работы под завалами в Одесской области продолжаются и ночью — ДСНС

В Одесской области в селе Лебединка даже ночью продолжаются поиски людей под завалами, которые образовались в результате оползня возле базы отдыха.

ДСНС Одесской области сообщает, что на данный момент расчищено уже 65 кв. м, а также организовано освещение места поисков.

Сейчас к поискам привлекли семь единиц техники, 63 человека, из которых 30 человек — спасатели.

— Работы будут продолжаться и ночью, — отметили в ДСНС.

Оползень в Одесской области

22 июня днем, неподалеку базы отдыха в селе Лебединка Белгород-Днестровского района произошел оползень у морского побережья.

По информации спасателей, обвал произошел на территории 150 кв. м, высотой 15 м.

На месте происшествия обнаружены вещи людей, которые отдыхали неподалеку, в связи с этим спасатели проверяют информацию о погибших и пострадавших.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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