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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

Пошукові роботи під завалами на Одещині продовжуються і вночі – ДСНС

Пошукові роботи під завалами на Одещині продовжуються і вночі – ДСНС

На Одещині у селі Лебединка навіть вночі тривають пошуки людей під завалами, які утворились внаслідок зсуву ґрунту біля бази відпочинку.

ДСНС Одеської області повідомляє, що на даний момент розчищено вже 65 кв. м, а також проведено освітлення місця пошуків.

Наразі до пошуків залучили сім одиниць техніки, 63 людини, з яких 30 осіб – рятувальники.

– Роботи продовжуватимуться і вночі, – наголосили у ДСНС.

Зсув ґрунту на Одещині

22 червня вдень, неподалік бази відпочинку у селі Лебединка Білгород-Дністровського району стався зсув ґрунту біля морського узбережжя.

За інформацією рятувальників, обвал стався на території 150 кв. м, висотою 15 м.

На місці події знайдені речі людей, які відпочивали неподалік, у зв’язку з цим рятувальники перевіряють інформацію про загиблих та постраждалих.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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