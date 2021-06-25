В Ужгороде дерево упало прямо на посетителей кафе, которые сидели на летней террасе. Ветка из знаменитого Ясеня Масарика, которому более 120 лет, вечером 24 июня упала на людей на набережной Независимости.

По данным местного депутата и журналиста Виталия Глаголы, в результате инцидента пострадали несколько человек. Ветка повредила ребра одной женщине, также у нее — рваные травмы ноги. В остальных — синяки и царапины.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ситуации, впоследствии ей предоставят соответствующую правовую квалификацию.

Ясень Масарика — одно из старейших деревьев в Ужгороде. В 2011 году его признали ботаническим памятником архитектуры местного значения. Назвали дерево в честь Томаша Масарика — президента бывшей Чехословакии, который поддерживал закарпатцев в межвоенный период.

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Фото: Виталий Глагола

Источник: Виталий Глагола