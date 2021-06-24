В Мюнхене (Германия) прошел сильный шторм, который затопило улицы. Автобусы не могут выехать, а местный центр вакцинации затопило.

Все записи на 24 июня в центре вакцинации в Тюбингене отменили из-за последствий сильного ливня.

По данным местных СМИ, во всем регионе спасатели откачивают воду из затопленных подвалов и убирают упавшие деревья с дорожных путей.

В то же время выпал град размером как теннисный мяч (около 6,7 см в диаметре). В местной полиции рассказали, что из-за этого пять людей пострадали.

Дождь также залил футболистов и зрителей на матче Евро 2020 между Германией и Венгрией, который прошел 23 июня в Мюнхене. Из-за этого некоторые общественные просмотры прекратили — игра профессиональных спортивных команд завершилась ничьей.

В соседней Чехии из-за грозы около 45 тыс. домов в центральных и южных регионах остались без электроснабжения. Упавшие деревья заблокировали пути примерно на 30 железнодорожных маршрутах.