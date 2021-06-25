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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

В Ужгороді дерево впало на відвідувачів кафе – момент потрапив на відео

В Ужгороді дерево впало на відвідувачів кафе

В Ужгороді дерево впало прямо на відвідувачів кафе, які сиділи на літній терасі. Гілка зі знаменитого Ясена Масарика, якому понад 120 років, увечері 24 червня впала на людей на набережній Незалежності.

За даними місцевого депутата та журналіста Віталія Глаголи, внаслідок інциденту постраждало кілька людей. Гілка пошкодила ребра одній жінці, також у неї – рвані травми ноги. У решти – синці та подряпини.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини ситуації, згодом їй нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Ясен Масарика – одне з найстаріших дерев в Ужгороді. У 2011 році його визнали ботанічною пам’яткою архітектури місцевого значення. Назвали дерево на честь Томаша Масарика – президента колишньої Чехословаччини, який підтримував закарпатців у міжвоєнний період.

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Фото: Віталій Глагола

Джерело: Віталій Глагола

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