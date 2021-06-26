Захотела развода: под Тернополем муж убил жену, после чего подорвался на гранате

В городе Теребовля на Тернопольщине полиция расследует гибель молодых супругов: мужчина жестоко расправился над женой, которая попросила о разводе, после чего покончил с собой.

Погибшей Анне было всего 28 лет, ее мужу Роману — 39. Похороны супругов пришлись на день рождения их дочери Аллы, ей исполнилось всего три года.

В разговоре с журналистами знакомые семьи рассказали, что мужчина воспитывал дочь один, а женщина работала медсестрой в Германии.

Причины трагедии

В тот день 28-летняя Анна как раз вернулась в Украину. Соседи подтвердили, что Роман с нетерпением ждал жену и готовился к встрече. Но тогда женщина прямо заявила, что приехала за разводом.

Как выяснили полицейские, в разгар скандала он сначала ударил жену утюгом по голове, а когда та потеряла сознание, задушил шнуром.

Все это время их маленькая дочь спала в соседней комнате.

— Это была ревность. Он был в шоке после новостей, что она хочет развода. Он ее сильно любил и ревновал. Последние слова его были — ни моя, ни чужая и чужому не достанешься, — рассказала одна из соседок.

Вскрытие тела женщины доказало, что смерть наступила вследствие удушения.

Самоубийство в сарае

После расправы над женой, как установили следователи, мужчина пошел в родительский дом: оставив рюкзак на дворе, он взял гранату пошел в сарай.

— Предварительно известно, что он подорвал себя боевой гранатой Ф-1, покончив жизнь самоубийством, — уточнили в пресс-службе Нацполиции.

В результате взрыва мужчина погиб мгновенно. Однако несмотря на супружеские клятвы и общую семью его хоронили отдельно от жены — родственники не захотели, чтобы убийца лежал возле своей жертвы.

Тем временем правоохранители вскоре отложат уголовные движимы в архив, поскольку наказывать за смерти мужа и жены никого.

Трехлетнюю дочь супругов планирует удочерить родная сестра погибшего Романа.