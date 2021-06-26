Захотіла розлучення: під Тернополем чоловік вбив дружину, після чого підірвався на гранаті

У місті Теребовля на Тернопільщині поліція розслідує загибель молодого подружжя: чоловік жорстоко розправився над дружиною, яка попросила розлучення, а потім наклав на себе руки.

Загиблій Анні було лише 28 років, її чоловіку Роману – 39. Похорони подружжя припали на день народження їхньої доньки Алли, їй виповнилося лише три роки.

В розмові з журналістами знайомі родини розповіли, що чоловік виховував доньку один, а жінка працювала медсестрою в Німеччині.

Причини трагедії

Того дня 28-річна Анна саме повернулася в Україну з Німеччини.

Сусіди підтвердили, що Роман з нетерпінням чекав дружину і готувався до зустрічі. Натомість жінка прямо заявила, що приїхала за розлученням.

Як з’ясували поліцейські, у розпал скандалу він спочатку вдарив дружину праскою по голові, а коли та втратила свідомість – задушив шнуром.

Весь цей час їхня маленька донечка спала у сусідній кімнаті.

– Це була ревність. Він був у шоці після новин, що вона хоче розлучення. Він її сильно любив і ревнував. Останні слова його були – ні моя, ні чужа і чужому не дістанешся, – розповіла одна із сусідок.

Розтин тіла жінки довів, що смерть наступила внаслідок удушення.

Самогубство в сараї

Після розправи над дружиною, як встановили слідчі, чоловік пішов до батьківської хати: залишивши рюкзак на подвір’ї, він взяв гранату пішов до сараю.

– Попередньо відомо, що він підірвав себе бойовою гранатою Ф-1, покінчивши життя самогубством, – уточнили у прес-службі Нацполіції.

Внаслідок вибуху чоловік загинув миттєво. Однак незважаючи на подружні клятви і спільну родину його ховали окремо від дружини – родичі не захотіли, аби вбивця лежав біля своєї жертви.

Тим часом правоохоронці незабаром відкладуть кримінальні проваджені до архіву, оскільки карати за смерті чоловіка і дружини нікого.

Трирічну доньку подружжя планує вдочерити рідна сестра загиблого Романа.