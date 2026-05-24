Комбинированная атака Украины 24 мая: последствия для музея Чернобыль

Как сообщила МВД Украины, спасатели и работники музея сразу после удара начали эвакуацию экспонатов музея Чернобыль.

– Сегодняшним ударом Россия пыталась уничтожить не только жизнь, но и память. Около 40% музейных предметов из экспозиции Национального музея Чернобыль безвозвратно потеряны, — говорится в сообщении.

В то же время удалось сохранить предметы из фондохранилищ, картину Марии Примаченко и флаг Украины, установленный на ЧАЭС сразу после деоккупации в 2022 году.

Напомним, что в результате ночного массированного обстрела Украины со стороны РФ по меньшей мере четыре человека погибли и около 100 получили ранения.

Только в Киеве к медикам обратилось более 80 человек, из них трое детей. Полицейские столицы приняли более 540 заявлений о поврежденном имуществе.

Спасатели ГСЧС более 15 часов ликвидировали пожары, которые возникли в результате комбинированной атаки России наших городов и общин. Демонтаж опасных конструкций еще продолжается.

