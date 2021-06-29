Днепр на грани эко-катастрофы: экологи назвали причину ухудшения качества воды в реке

В Украине река Днепр находится на грани экологической катастрофы. Так, в поверхностных водах речного бассейна экологи обнаружили 161 загрязнитель, угрожающий здоровью людей.

В частности, в Днепре нашли опасные вещества такие как, гербицид атразин, металлы кадмий и никель.

Также в ходе исследования обнаружили большое количество сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, используемых в парфюмерии (синтетический мускус, цинк, медь и ртуть). Эти загрязнители значительно ухудшают качество воды в реке.

Кроме того, ухудшается качество Днепра из-за цветения реки, в результате чего массового гибнут рыбы, а также ее обмеления.

На экологическое оздоровление и улучшение качества питьевой воды Днепра в течение четырех лет потратили 4,2 млн грн. За эти средства провели мониторинг состояния окружающей природной среды в бассейне реки и обеспечения развития информационных систем экологического менеджмента.

Зато использования бассейна реки в течение 2017-2020 годов принесло более 100 млрд грн в госбюджет.

Таким образом, если не улучшить экологическую ситуацию в реке, то вода и в дальнейшем будет загрязняться, а расходы на ее очистку могут увеличиться более чем в 2 тыс. раз.

Источник: Счетная палата