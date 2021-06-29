Дніпро на межі еко-катастрофи: екологи назвали причину погіршення якості води у річці

В Україні річка Дніпро знаходиться на межі екологічної катастрофи. Так, у поверхневих водах річкового басейну екологи виявили 161 забруднювач, який загрожує здоров’ю людей.

Зокрема, у Дніпрі знайшли небезпечні речовини такі як, гербіцид атразин, метали кадмій і нікель.

Також під час дослідження виявили велику кількість сільськогосподарських отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів та речовин, які використовуються у парфумерії (синтетичний мускус, цинк, мідь та ртуть). Ці заброднювачі значно погіршують якість води у річці.

Окрім того, погіршується якість Дніпра через цвітіння річки, внаслідок чого масового гинуть риби, а також її обміління.

На екологічне оздоровлення та поліпшення якості питної води Дніпра протягом чотирьох років витратили 4,2 млн грн. За ці кошти провели моніторинг стану навколишнього природного середовища в басейні річки та забезпечення розвитку інформаційних систем екологічного менеджменту.

Натомість використання басейну річки протягом 2017–2020 років принесло понад 100 млрд грн до держбюджету.

Таким чином, якщо не поліпшити екологічну ситуацію в річці, то вода і надалі забруднюватиметься, а витрати на її очищення можуть збільшитись у понад 2 тис. разів.

Джерело: Рахункова палата