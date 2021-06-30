Монеты и украшения: украинцы пытались вывезти в ЕС ценности периода Киевской Руси

Группа людей из Киевской области пыталась вывезти из Украины культурные ценности, изготовленные за тысячи лет до нашей эры и во времена Киевской Руси.

Контрабандисты хотели переправить в Евросоюз 30 посылок с уникальными изделиями, однако им помешала Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что дельцы покупали культурные ценности у местных коллекционеров, а потом искали клиентов из европейских стран в интернете. Реализовать товары они планировали через международные почтовые сервисы.

По месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию предметов старины, которые готовили к отправке за границу. Среди найденных изделий — старинные украшения, монеты, холодное оружие, предметы быта и тому подобное.

После этого СБУ направила изъятые предметы на экспертизу, которая подтвердила их принадлежность к культурным ценностям. Жителям Киевской области сообщено о подозрении в контрабанде. Им грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность других лиц к преступной схеме.