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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Монеты и украшения: украинцы пытались вывезти в ЕС ценности периода Киевской Руси

Монеты и украшения: украинцы пытались вывезти в ЕС ценности периода Киевской Руси

Группа людей из Киевской области пыталась вывезти из Украины культурные ценности, изготовленные за тысячи лет до нашей эры и во времена Киевской Руси.

Контрабандисты хотели переправить в Евросоюз 30 посылок с уникальными изделиями, однако им помешала Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что дельцы покупали культурные ценности у местных коллекционеров, а потом искали клиентов из европейских стран в интернете. Реализовать товары они планировали через международные почтовые сервисы.

По месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили партию предметов старины, которые готовили к отправке за границу. Среди найденных изделий — старинные украшения, монеты, холодное оружие, предметы быта и тому подобное.

После этого СБУ направила изъятые предметы на экспертизу, которая подтвердила их принадлежность к культурным ценностям. Жителям Киевской области сообщено о подозрении в контрабанде. Им грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность других лиц к преступной схеме.

культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
культурні ціноості періоду Київської Русі
Монеты и украшения: украинцы пытались вывезти в ЕС ценности периода Киевской Руси / 4 фотографии

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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